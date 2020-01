Umowa USA-Chiny miała być przełomem, a nie jest. Ekonomiści: handlowa wydmuszka

- Zawarte porozumienie to bardziej wstęp do umowy handlowej niż faktyczny układ handlowy, który przynajmniej krótkoterminowo ogranicza ryzyko eskalacji konfliktu na linii USA-Chiny, ale nie przynosi wymiernej poprawy dla bieżących warunków handlowych - komentują eksperci PKO BP.

Analitycy BNP Paribas wskazują, że po podpisaniu wstępnego porozumienia sentyment na rynkach finansowych uległ nieznacznemu, ale jednak pogorszeniu. Wiążą to z faktem, że nałożone już wcześniej cła na towary importowane z Chin zostaną utrzymane przynajmniej do czasu wyborów prezydenckich w USA.

W umowie Chiny zobowiązały się także do poprawy ochrony wartości intelektualnej, w tym wprowadzenia surowszych regulacji w kwestii patentów i znaków handlowych, a także zaniechania wymogu transferu technologii przez amerykańskie firmy w zamian za dostęp do chińskiego rynku.

Ponadto, strony zobowiązały się do regularnych spotkań, podczas których oceniany ma być poziom implementacji umowy i dyskutowane ewentualne naruszenia. W przypadku braku porozumienia co do naruszeń, umowa daje możliwość działań karnych (m.in. cła), wykluczając (przynajmniej teoretycznie) przestrzeń do podejmowania przez karaną stronę działań odwetowych.