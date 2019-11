Unified Factory miał 1,57 mln zł straty netto, 1,65 mln zł straty EBIT w II kw.

"Spodziewany przez zarząd progres sprzedaży nie nastąpił: współpraca z Netią S.A. nie przyniosła zakładanego uprzednio poziomu przychodów zaś w zakresie pozyskiwania nowych znaczących zleceń nie doszło do finalizacji żadnej dużej umowy. Prognoza finansowa zakładała zaangażowanie kapitałowe inwestora, jako warunek konieczny do jej wykonania. Poziom zaangażowania określano pomiędzy 2,5 mln zł a 5 mln zł. Rozmowy z inwestorem zostały zawieszone w kwietniu 2019 r. i do chwili obecnej nie zostały wznowione" - czytamy dalej.