Uniqa i Axa łączą się. KNF daje zielone światło ubezpieczycielom

Transakcja była zapowiadana dużo wcześniej, ale wymagała m.in. zgód różnych instytucji nadzorczych. W środę oficjalnie zielone światło dała KNF, która stwierdziła "brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego połączenia".

Zmiana marki na Uniqa i prawne połączenie ma nastąpić do połowy 2021 roku. Już teraz dwaj ubezpieczyciele mają wspólną stronę internetową.

Całkowita kwota transakcji wyniosła miliard euro, co stanowiło 12-krotność zysku sprzedawanych firm w 2019 roku.

Jak podaje Uniqa, dzięki akwizycji awansowała do czołówki ubezpieczycieli w Polsce - z łącznym przypisem składki wartym niemal 4 mld zł. Stała się piątą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w kraju. Razem obsługują 5 mln klientów indywidualnych i 50 tys. firm.