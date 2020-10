Unity Group: E-handel może zanotować od listopada wzrosty jak w czasie lockdownu

"Zagrożenie drugim lockdownem nieuchronnie wywoła kolejną falę większego zainteresowania zakupami w sieci wielu kategorii produktowych, nawet tych, które do tej pory tradycyjnie nie były realizowane w kanale online, jak np. spożywcze. Dlatego spodziewam się, że już na początku listopada dojdzie do wyraźnego odbicia na rynku e-commerce. Może nawet o podobnej sile, jak ożywienie obserwowane w marcu. Bardziej zapobiegliwe firmy przygotowują się na ten boom popytu już od pół roku, dlatego w większości przypadków nie spodziewałbym się zakłóceń w realizacji zamówień i dostawie towaru. Jednak jest też cała rzesza przedsiębiorstw handlowych, dla których nadchodzące tygodnie i miesiące będą dużym wyzwaniem organizacyjnym. Widzimy to po liczbie zapytań dotyczących wdrożenia rozwiązań usprawniających sprzedaż w kanale online" - powiedział Rudno-Rudziński, cytowany w komunikacie.

"W poprzednich latach sprzedaż detaliczna online we wrześniu bardzo przypominała sierpniową. Ten rok jest zupełnie inny. Według najnowszych danych GUS, za wrzesień wartość sprzedaży online wzrosła o 9,5% względem sierpnia. Widać zatem oznaki kolejnego ożywienia w tym obszarze, co niewątpliwie jest efektem przyspieszenia pandemii. To zapowiedź bardzo ciekawego ostatniego kwartału tego roku" - powiedział też Rudno-Rudziński.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że we wrześniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano wzrost wartości sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących (o 9,5%). Udział tej sprzedaży zwiększył się z 6,1% w sierpniu br. do 6,8% we wrześniu br. Wzrost udziału sprzedaży przez internet wykazały m.in. przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (odpowiednio z 19,3% do 22,5%), a także podmioty z grup "tekstylia, odzież, obuwie" (z 15,7% przed miesiącem do 18,2%) oraz "meble, rtv, agd" (z 10,9% do 11,8%).