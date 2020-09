Unity Group: Wartość rynku e-commerce przekroczy 100 mld zł w 2020 r.

"Podawane co miesiąc dane GUS odnośnie udziału e-commerce w handlu detalicznym nie oddają pełnego obrazu zmian, jakie zaszły na rynku. A są one w pewnym stopniu rewolucyjne. Po pierwsze, COVID zmienił, i to najpewniej bezpowrotnie, zachowania konsumenckie: już kupujących wcześniej online zachęcił do zwiększonej częstotliwości zakupów i podniesienia średniej wartości koszyka zakupowego, ale co ważniejsze, dał również nowym grupom konsumentów, np. ludziom po 60. roku życia, impuls do spróbowania internetowych zakupów. COVID miał też wielki wpływ na same firmy działające w handlu" - powiedział Grzegorz Rudno-Rudziński, cytowany w komunikacie.

Według niego, chyba nigdy wcześniej żaden czynnik zewnętrzny nie uświadomił im tak dobitnie, że w dobie powszechnego dostępu do internetu i szukania przez konsumentów wygodnych form robienia zakupów, posiadanie równolegle kanału tradycyjnego i online to minimum, by przetrwać w tych czasach.

"Można wręcz powiedzieć, że w wielu przypadkach online stał się wiodącym kanałem sprzedaży, a offline tylko go uzupełniał. Dlatego ci, co mieli e-sklepy przed wybuchem pandemii uratowali część biznesu. Natomiast ci, co rozwój w tym obszarze zaniedbali dziś liczą straty. Jaka nauka płynie z tego na przyszłość? Taka, że ciągłe inwestycje w e-commerce są dziś koniecznością ze względu na zapewnienie ciągłości biznesu, tak samo jak w serwer zapasowy czy zapasowe łącze, dzięki którym można kontynuować działalność w razie awarii głównego sprzętu" - dodał managing partner.

Rudno-Rudziński podkreślił, że dotyczy to także handlu B2B, którego "osiągnięcia" nie są wykazywane w końcowych danych o detalu publikowanych przez GUS.

"Inwestycje w tym obszarze i migracja sprzedaży do online obecnie szybko goni detal, który w obszar inwestuje już od lat. Dlatego jako Unity Group podtrzymujemy naszą prognozę dla polskiego rynku e-commerce, którą podaliśmy na początku maja, a mianowicie, że przebije on w tym roku magiczną barierę 100 mld zł, a w bardzo optymistycznym scenariuszu sięgnie nawet 120 mld zł. Ostatnie tygodnie pokazały, że coraz więcej niezależnych analityków przychyla się do tych przewidywań" - podsumował Grzegorz Rudno-Rudziński.

