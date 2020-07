UOKiK nałożył na Idea Bank ponad 17 mln zł kary

Urząd miał zastrzeżenia do oferowanych przez Idea Bank ubezpieczeń na życie, a konkretnie do nierzetelnego informowania o ryzyku "wynikającym z inwestowania środków pieniężnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w niestandaryzowane fundusze inwestycyjne zamknięte, związanym z możliwością utraty całości lub części wpłacanych środków, opóźnieniami w realizacji wykupu, a także nieuzyskaniem zysku". Urząd uznał to działania za praktykę nieuczciwą i naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

UOKIK uznał także, że Idea Bank mógł wprowadzać klientów w błąd co do ryzyka inwestowania w certyfikaty emitowane przez Lartiq (dawniej Trigon) Profit XXII, XXIII, XXIV Niestandaryzowane Sekurytyzacyjne Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, reprezentowane przez Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dawniej Trigon TFI S.A.). Urząd miał także zastrzeżenia co do proponowania tych certyfikatów klientom, który w Idea Bank mieli m.in. lokatę, rachunek oszczędnościowy lub ubezpieczenie

na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.