UOKiK: UPC Polska ma zaprzestać pobierania opłat za dodatkową płatną usługę

Przedsiębiorca, który oferuje do umowy dodatkowo płatne usługi musi uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na ich aktywację, zaznaczono.

UPC Polska to spółka, która świadczy konsumentom usługi telekomunikacyjne, takie jak usługa dostępu do internetu, telewizji kablowej czy telefonii stacjonarnej, a także związane z nimi usługi dodatkowe. Do UOKiK napływały sygnały konsumentów, w których wskazywali na nieprawidłowości w procedurze zawierania lub zmiany warunków umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w trybie na odległość. W związku z tym prezes UOKiK wszczął postępowanie i postawił spółce zarzuty, poinformował Urząd.