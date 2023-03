Upadek SVB. Czy ten scenariusz może się powtórzyć w Europie?

Upadek SVB. Czy europejskie banki również zagrożone?

" SVB nie jest dla europejskich banków kanarkiem w kopalni, bo jego model biznesowy był nietypowy. Nie jest jednak też burzą w szklance wody , bo ta sytuacja rzuca światło na niezrealizowane straty na obligacyjnych portfelach banków" – oceniają w nocie do klientów analitycy banku Jefferies, krórą cytuje dziennik.

Największe bankructwo banku od lat

Upadek kalifornijskiego Silicon Valley Bank to największe bankructwo amerykańskiego banku od 2008 r. - gdy zbankrutował Washington Mutual - i drugi co do wielkości taki przypadek w historii.