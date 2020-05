UPC Polska rozszerza zasięg 1Gb/s internetu do 2,5 mln gospodarstw domowych

"Lublin, Rzeszów i Gliwice dołączyły właśnie do 59 miast, w których klienci posiadają już dostęp do gigabitowej prędkości od UPC Polska, otwierającej przed nimi nowe możliwości pracy, nauki, kontaktu z bliskimi i wszystkim tym, co jest dla nich ważne. UPC Polska kontynuuje swoją strategię ekspansji gigabitowej infrastruktury, wspierając tym samym cyfrową transformację biznesu i społeczeństwa, przyspieszoną przez pandemię COVID-19" - czytamy w komunikacie.