Ursus przedstawi plan dezinwestycji w II połowie czerwca

"Finiszujemy z planem dezinwestycji, na pewno zaprezentujemy go w drugiej połowie czerwca, po zaakceptowaniu przez radę nadzorczą" - powiedział Zadroga w rozmowie z ISBnews.

"Jestem spokojny co do tego, że pozyskamy w wyniku tych dezinwestycji co najmniej 50 mln zł" - zapewnił.