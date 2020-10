UTK: Kolejowe przewozy pasażerskie spadły o 25,1% r/r we wrześniu

"Wrzesień w przewozach pasażerskich zakończył się najlepszymi wynikami przewozowymi od początku pandemii w Polsce. Dane statystyczne pokazują, że wiele osób po okresie wakacji wróciło do korzystania z usług kolei w dojazdach do pracy czy szkoły. We wrześniu szczególnie widoczny był powrót pasażerów korzystających z usług spółek realizujących głównie przewozy o charakterze regionalnym i aglomeracyjnym. W przewozach dalekobieżnych, co roku wrzesień oznacza spadek liczby podróżnych. Jednak pomimo tego liczba pasażerów w PKP Intercity, pomijając okres wakacyjny, osiągnęła najlepszy rezultat od początku pandemii" - powiedział prezes UTK Ignacy Góra, cytowany w komunikacie.