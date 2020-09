UTK: Kolejowe przewozy pasażerskie spadły o 28,8% r/r w sierpniu

"Sierpień był najlepszym miesiącem na kolei od początku epidemii koronawirusa [...] W przewozach pasażerskich, pierwszy raz od ogłoszenia stanu epidemii, wynik miesięczny przekroczył 20 mln podróżnych. W sierpniu z usług kolei skorzystało 20,1 mln pasażerów, praca przewozowa kształtowała się na poziomie 1,5 mld pasażerokilometrów, a praca eksploatacyjna ponad 14,5 mln pociągokilometrów. Oznacza to spadki odpowiednio o 28,8%, 32% oraz 3,8%" - czytamy w komunikacie.

Widoczne jest stopniowe wyhamowanie wzrostów miesiąc do miesiąca. Podczas gdy w czerwcu i lipcu wzrosty te przekraczały ponad 4 mln pasażerów, to w sierpniu wzrost wyniósł już tylko blisko 1,3 mln podróżnych.

"W miesiącach wakacyjnych widoczny był powrót pasażerów na kolej. Podróżni zaufali kolei, planując urlopowe wyjazdy. Obecnie coraz ważniejsze będą codzienne podróże pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem pracy. By zagwarantować odpowiednią ofertę, przewoźnicy wznowili dużą cześć połączeń. Wyniki z miesiąca na miesiąc są bardziej optymistyczne, jednak nie możemy zapominać, że epidemia cały czas wywiera negatywny wpływ na przewozy pasażerskie" - skomentował prezes UTK Ignacy Góra, cytowany w komunikacie.

Wyniki za okres styczeń - sierpień to ponad 143 mln pasażerów, blisko 9 mld pasażerokilometrów oraz blisko 104 mln pociągokilometrów. Spadki, licząc rok do roku, wyniosły w tym czasie odpowiednio 34,4%, 39,7% oraz 9,2%. Parametrem, w którym spadek jest najbardziej widoczny jest praca przewozowa. Wartość średniej odległości, na jaką podróżował pasażer, wyniosła w tym okresie 62,5 km i była niższa o 8%. Spowodowane jest to znacznym ograniczeniem podróży na dalsze dystanse w pierwszych miesiącach pandemii, podano także.