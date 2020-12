UTK: Kolejowe przewozy pasażerskie spadły o 57,7% r/r w listopadzie

W listopadzie 2020 r. przewieziono 12,4 mln pasażerów, co oznacza spadek o 33% w stosunku do października i o 57,7% w porównaniu z listopadem 2019 r. Wynik pracy przewozowej to 677,9 mln pasażerokilometrów, zaś zrealizowana praca eksploatacyjna nie przekroczyła 13,9 mln pociągokilometrów. Oznacza to spadki odpowiednio o 31% oraz o 5,4% w stosunku do października oraz 61,6% i 1,1% porównując z listopadem ubiegłego roku.