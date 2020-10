UTK: Kolejowe przewozy towarowe spadły wg masy o 0,16% r/r we wrześniu

"We wrześniu 2020 r. przewozy towarowe osiągnęły poziom najbardziej zbliżony do zeszłorocznego. Masa przewiezionych ładunków we wrześniu to 19,6 mln ton, praca przewozowa wyniosła blisko 4,7 mld tonokilometrów, zaś praca eksploatacyjna 6,9 mln ton. W porównaniu do września 2019 r. masa była niższa o 0,2%, praca przewozowa i eksploatacyjna były wyższe odpowiednio o 2,3% i 2,1%" - czytamy w komunikacie.