UTK: Kolejowe przewozy towarowe spadły wg masy o 3% r/r w październiku

"W październiku przewieziono koleją 20,8 mln ton ładunków. To o 1,1 mln ton (5,7%) więcej niż we wrześniu, ale o 0,6 mln ton mniej (3%) niż w październiku ubiegłego roku. Wykonana praca przewozowa osiągnęła poziom blisko 4,9 mld tonokilometrów, a praca eksploatacyjna 7,3 mln pociągokilometrów. Były to wzrosty w stosunku do wcześniejszego miesiąca odpowiednio o 4,6% (206 mln tonokilometrów) oraz 4,6% (0,3 mln pociągokilometrów). W porównaniu z tym samym miesiącem w ubiegłym roku praca przewozowa spadła o 2,8% (134 mln tonokilometrów), zaś dla pracy eksploatacyjnej to spadek o 3% (z 0,2 mln pociągokilometrów)" - czytamy w komunikacie.

Średnia odległość przewozu wyniosła 235 km i spadła o 3 km w porównaniu z wrześniem 2020 r. W październiku 2019 r. średnia odległość przewozu była taka sama, podano także.

Od początku roku przewieziono 183 mln ton, co oznacza spadek o 8,1% w porównaniu do 2019 r. Wartość pracy przewozowej i eksploatacyjnej to 42,8 mld tonokilometrów oraz 63,4 mln pociągokilometrów. Spadki w przypadku tego samego okresu dla pracy przewozowej i eksploatacyjnej to odpowiednio o 9,3% oraz 8,4%, wylicza UTK.

"[Październik to okres], w którym możemy mówić o wzroście w przewozie towarów w ujęciu miesiąc do miesiąca. W transporcie towarowym obserwujemy także niewielkie spadki w porównaniu z ubiegłym rokiem. To wskazuje na ustabilizowanie się sytuacji u większości przewoźników towarowych po trudnym okresie II kwartału. Potencjał przewozów towarowych potwierdza pojawienie się nowych przewoźników i widoczny rozwój segmentu przewozów intermodalnych. Dla wielu przewoźników rośnie rola transportu międzynarodowego, który może także wyznaczać w najbliższych latach kierunek rozwoju transportu kolejowego" - skomentował prezes UTK Ignacy Góra, cytowany w materiale.

