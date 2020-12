UTK: Kolejowe przewozy towarowe wzrosły wg masy o 3,6% r/r w listopadzie

"Listopad był pierwszym miesiącem w tym roku, który pod względem wyników przewozów towarowych był lepszy od takiego samego okresu roku ubiegłego. Ten wynik oraz wzrosty odnotowywane sukcesywnie od czerwca świadczą o osiągnięciu pewnej stabilizacji. Pomimo dalszego oddziaływania pandemii na gospodarkę, łańcuch dostaw został zachowany. Od czerwca do listopada każdy kolejny miesiąc charakteryzował się wzrostami w stosunku do miesiąca poprzedniego, w przypadku wybranych grup towarów widoczny był bardzo duży wzrost zrealizowanych przewozów, co tylko potwierdza, że rynek przewozów towarowych szuka możliwości funkcjonowania w sytuacji pandemii koronawirusa" - skomentował prezes UTK Ignacy Góra, cytowany w komunikacie.