UTK: Największe wzrosty w przewozach węgla i gazu ziemnego w III kw. 2019

Trzeci kwartał to ponad 59,4 mln ton towarów przewiezionych pociągami przewoźników towarowych, z czego 51 mln stanowił transport pięciu grup. Najwięcej przewieziono węgla kamiennego, brunatnego, ropy naftowej i gazu ziemnego - 22,4 mln ton. W grupie tej przewozy wzrosły w porównaniu z poprzednim kwartałem o 7%. Kolejne grupy to rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa - 16,7 mln ton (spadek o 2%); koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej - 7,2 mln ton (wzrost o 4%); chemikalia, produkty chemiczne - 2,5 mln ton (spadek o 3%) oraz metale, wyroby metalowe gotowe - 2,2 mln ton (spadek o 9%). Łączny udział tych pięciu grup w przewiezionej masie ładunków to blisko 86% wszystkich zrealizowanych przewozów w III kwartale. Blisko 8% masy wszystkich ładunków przewiezionych w trzecim kwartale stanowią grupy: towary nieidentyfikowalne oraz puste opakowania. Obejmują one większość towarów przewożonych w transporcie intermodalnym, wskazano również.