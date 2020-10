UTK: Przewozy kolejowe spadną do 208-240 mln pasażerów w 2020 r.

W prognozie liczby pasażerów przeprowadzonej przez UTK przyjęto cztery warianty. W optymistycznym założono do października wyhamowanie tendencji spadkowej. Średnią wartości dynamiki z ostatnich 3 miesięcy w stosunku do 2019 r. przyjęto do wartości wzrostu wyników za wrzesień i październik miesiąc do miesiąca, zaś dla listopada i grudnia przewidziane zostało wyhamowanie tendencji wzrostowej. W drugim wariancie przyjęto wyniki za 2019 r. pomniejszone o odchylenie standardowe z okresu styczeń - sierpień 2020 r. dla pozostałych miesięcy roku. Trzeci zakładany scenariusz przewiduje spadek liczby podróżnych w okresie wrzesień - grudzień podobny jak między styczniem a sierpniem. Najbardziej zaś pesymistyczny wariant przewiduje zmniejszenie liczby podróżnych w listopadzie i grudniu podobny do spadków w kwietniu i w maju. Wartości spadków dla całego roku w stosunku do 2019 r. wyniosły odpowiednio od blisko 29% w wariancie optymistycznym do ponad 38% w wariancie pesymistycznym. Zachowanie wartości spadku zaś za okres

do sierpnia oznacza spadek na koniec roku o wartości ponad 34%.