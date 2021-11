Użytkownicy twittera decydują o 20 mld dolarów Elona Muska. Bogacz sprzeda akcje Tesli?

Elon Musk wrzucił 13 godzin temu ankietę. Zapytał w niej, czy powinien sprzedać 10 proc. swoich akcji spółki Tesla. Sonda będzie aktywna jeszcze około 10 godzin. Do tej pory głos zabrało ponad 2,6 mln użytkowników twittera . A potencjał jest znacznie większy, bo amerykański miliarder samych obserwujących ma ponad 62 mln.

Co ważne, nie ma być to tylko zwykła ankieta. Elon Musk przekonuje, że niezależnie od wyników, zastosuje się do głosu społeczności.