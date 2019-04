Vantage Dev. wprowadził do sprzedaży 128 mieszkań w Porcie Popowice we Wrocławiu

"We wprowadzonym do sprzedaży budynku C znajduje się 128 mieszkań, których metraże oscylują w graniach 36-59 m2. Wszystkie lokale posiadają balkony o powierzchni od 3,41 do 17,33 m2. Do dyspozycji przyszłych mieszkańców będą komórki lokatorskie, pomieszczenia na jednoślady oraz parking podziemny (114 miejsc postojowych). Na terenie, przylegającym do 8-kondygnacyjnego budynku, znajdzie się również 37 naziemnych miejsca postojowych, także dla osób niepełnosprawnych" - czytamy w komunikacie.