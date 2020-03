VAP: Firmy z branży e-papierosów gotowe do butelkowania płynów dezynfekcyjnych

Producenci z branży e-papierosów dysponują maszynami, które mogą zostać wykorzystane do porcjowania, nalewania, butelkowania i etykietowania płynów do dezynfekcji. Umożliwiają one napełnianie butelek o pojemności od 100 ml do 1 litra. W sytuacji, gdy pojawiające się na rynku płyny oferowane były w 5-litrowych kanistrach, propozycja ta umożliwi odbiorcom nabycie płynów w bardziej praktycznej pojemności oraz zwiększy możliwości dystrybucji płynów do dezynfekcji, podano w komunikacie.