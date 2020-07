technologie 29 minut temu

Varsav Game Studios ma umowę koprodukcji oraz wydania gry 'The Path of Caldyra'

Varsav Game Studios zakończył negocjacje z Acquaclass Sistemas Ltd z siedzibą w Rio de Janeiro i zawarł warunkową umowę koprodukcji oraz wydania gry "The Path Of Calydra", podała spółka.