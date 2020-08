Victoria Dom miała 0,5 mln zł zysku netto w I poł. 2020 r.

"Victoria Dom, będąca jednym z największych warszawskich deweloperów osiągnęła w pierwszym półroczu br. 103,1 mln zł przychodów. Stanowi to 23% rocznej sprzedaży ubiegłego roku. Spółka tradycyjnie przekazuje zakończone inwestycje głównie w II połowie roku. W 2019 r. przychody w okresie lipiec - grudzień stanowiły 97% rocznej sprzedaży, natomiast w 2018 r. odpowiednio 96%" - czytamy w komunikacie.

"W tym roku również większość przekazań zakończonych projektów planujemy w II połowie roku. Aktualnie mamy zakontraktowane ponad 90% mieszkań, które będą oddawane w tym roku i blisko 50% planowanych do oddania w przyszłym roku. W efekcie zakładamy, że wyniki za cały 2020 rok z działalności w Polsce będą na zbliżonym poziomie do uzyskanych rok wcześniej" - dodał wiceprezes Waldemar Wasiluk, cytowany w materiale.

Deweloper na koniec czerwca br. posiadał w ofercie 503 mieszkania w ramach prowadzonych 17 inwestycji w 7 lokalizacjach. Większość dostępnych do sprzedaży mieszkań dotyczy 4 inwestycji wprowadzonych w pierwszych sześciu miesiącach br., które powiększyły ofertę o ok. 550 lokali.

"Banki wracają powoli do finansowania klientów w trochę okrojony sposób niż przed wybuchem epidemii, więc osoby kupujące mieszkania dla siebie mają możliwość finansowania go przy bardzo niskich stopach procentowych. Obecnie największym wyzwaniem w rozwoju naszego biznesu jest uzyskiwanie decyzji administracyjnych, a także duże opóźnienia w ich wydawaniu i zaostrzające się wymagania ze strony administracji. Wpływa to na ceny mieszkań i opóźnia możliwość budowy kolejnych inwestycji" - zakończył wiceprezes.