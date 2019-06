Victoria Dom pozyskała blisko 20 mln zł z emisji obligacji serii K

"Cieszymy się z pozyskania nowych inwestorów, którzy wierzą w strategię spółki zorientowaną na budowę atrakcyjnych mieszkań w segmencie popularnym. Cały czas dynamicznie się rozwijamy, co powoduje zwiększone zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Pozyskane środki zamierzamy przeznaczyć w dużej części na finansowanie bieżących projektów deweloperskich oraz zakup gruntów pod kolejne inwestycje. Utrzymujemy w ten sposób duży potencjał do dalszego szybkiego wzrostu w kolejnych latach. Sytuacja na rynku mieszkaniowym jest cały czas bardzo dobra i konsekwentnie to wykorzystujemy. Regularnie wprowadzamy do oferty kolejne ciekawe projekty