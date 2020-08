Vigo System miało 8,21 mln zł zysku netto, 12,4 mln zł EBITDA w I poł. 2020 r.

"Dynamiczny wzrost sprzedaży w minionym okresie to w dużej mierze zasługa ponad 500-proc. wzrostu sprzedaży w segmencie zbrojeniowym, do 3,9 mln zł. Wzrost sprzedaży związany jest z realizacją zamówień dla francuskiego koncernu Safran Aerotechnics, jak również wyższej sprzedaży dla polskiego PCO (specjalizującego się w produkcji urządzeń optoelektronicznych dla wojska)" - czytamy w komunikacie.

Największym rynkiem zbytu detektorów Vigo System w 2020 r. pozostaje sektor przemysłowy, który odpowiadał w minionym półroczu za blisko 49% sprzedaży grupy. Przemysłowymi odbiorcami detektorów Vigo System są m.in. producenci analizatorów gazów, systemów monitoringu emisji oraz wykrywania wycieków gazów, jak również urządzeń wykorzystywanych w produkcji półprzewodników najnowszej generacji. Na drugie miejsce rankingu sprzedażowego, z 4,4 mln zł przychodów w analizowanym okresie, awansował segment medyczno-naukowy. To m.in. zasługa projektu realizowanego z nowym klientem Vigo System. Na trzecim miejscu pod względem wielkości obrotów w I półroczu 2020 r. uplasowali się producenci rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa transportu - systemów do wykrywania awarii w kolejach dużych prędkości oraz systemy do wykrywania pożarów w pociągach. Sprzedaż w tym segmencie, 4,2 mln zł, wygenerowała blisko 16% całkowitych obrotów spółki, wymieniono.