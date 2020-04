Vigo System planuje ok. 10 mln zł nakładów na badania i rozwój w 2020 r.

"Cały plan inwestycyjny na lata 2016-2020 przewidywał ponad 80 mln zł wydatków inwestycyjnych. Został on już w około 2/3 zrealizowany i pozwolił zwiększyć moce produkcyjne do ponad 100 tys. detektorów. Obecnie pracujemy, by pozyskiwać nowe duże zlecenia i pełniej wykorzystać nasz potencjał produkcyjny. Potencjał rynku, na który adresujemy nasze produkty, jest gigantyczny, równocześnie jednak poszczególne projekty sprzedażowe są często przygotowywane latami, rozpoczęcie produkcji poprzedzone jest długim okresem uzgodnień, testów, opracowywania prototypów etc. Ostatni z zaplanowanych w obecnej strategii rozwoju projekt inwestycyjny - cleanroom, koszt budowy którego to ok. 24 mln zł, będzie finalizowany w 2020 r. Równocześnie inwestujemy w rozwój technologii. W 2020 r. na badania i rozwój przeznaczymy około 10 mln zł, z których część pochodzi z dofinansowania ze środków unijnych. To istotnie więcej niż w poprzednich latach, gdy na B+R przeznaczaliśmy średnio 5-6 mln zł rocznie" - powiedział Piekarski w rozmowie

z ISBnews.