Vivid Games poprawia wyniki i zamierza spłacić obligacje w I kwartale

"Wyniki są coraz lepsze - na co wpływ mają coraz większe przychody ze sprzedaży, jak również redukcja kosztów. Obligacje zamierzamy spłacić w I kwartale z udziałem finansowania zewnętrznego, tj. kredytów bankowych oraz emisji nowych obligacji, która odbędzie się w lutym" - powiedział ISBnews Kościelny.

"W 2019 rok mieliśmy ponad 25 mln pobrań. Dynamicznie rozwijamy portfolio - tylko w IV kwartale 2019 roku wydaliśmy 'Zombie Blast Crew', oraz 6 gier casual - 'Fly Sky High', 'Crash Drivers', 'Idle Fish Aquarium', 'Bullet Craft' i 'Calm Colors'. Z sukcesem zrealizowaliśmy pierwsze kampanie marketingowe w zakresie pozyskiwania nowych użytkowników (UA). Obserwujemy również rosnącą skalę i przychody z naszych największych obecnie tytułów - m.in. dzięki wysokim wpływom z niedostępnych wcześniej subskrypcji. Podpisaliśmy strategiczną umowę z Anzu, dzięki której wprowadzimy do 'Real Boxing 2' i 'Gravity Rider Zero' innowacyjne rozwiązania dotyczące monetyzacji reklamowej bezpośrednio podczas rozgrywki" - wymienił prezes Vivid Games.

Dodał, że spółka jest zadowolona z wyników sprzedaży "Space Pioneer" w pierwszych tygodniach. W jego ocenie, gra dzięki promocji świątecznej osiągnęła wysokie pozycje sprzedaży. W grudniu do sprzedaży trafił "Sheep Patrol", a w styczniu i w lutym do sprzedaży trafią kolejne tytuły "Gravity Rider Zero", "Fly Sky High", "Pocket Mini Golf" oraz "Crash Drivers".