Vivid Games zapowiedział co najmniej 10 nowych premier na II półrocze

"Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Vivid Games konsekwentnie rozszerza portfolio gier . 'Zombie Blast Crew ' to pierwsza z zapowiedzianych na ten rok dużych premier. Tytuł trafi do globalnej dystrybucji w III kwartale na platformach iOS oraz Android" - czytamy w komunikacie.

"Po testach kilkunastu gier z segmentu hyper-casual dokonaliśmy korekty programu w zakresie produktu. Gry casual, które zamierzamy od teraz publikować pozostaną proste w sterowaniu i wciągające, a to co zmieniamy to: tematyka - z abstrakcyjnej do realistycznej, konstrukcja - z hyper-prostej do bardziej rozwiniętej, charakterystycznej przy grach casualowych oraz forma monetyzacji - z wyłącznie reklamowej rozszerzamy ją o subskrypcję i możliwość zakupów kontentu za pomocą mikropłatności" - powiedział product owner segmentu gier casual w Vivid Games Maciej Byczyński, cytowany w komunikacie.