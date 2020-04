Vivid Games złoży wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

"Niestety, pomimo dołożenia wszelkich starań z naszej strony obligatariusze nie skorzystali z możliwości przegłosowania zmian na WZO. Nie udało zmobilizować ich w stopniu wystarczającym do zebrania wymaganego kworum 50% kapitału obligacji. Swoje pełnomocnictwa na WZO przekazali obligatariusze reprezentujący ok. 25% kapitału obligacji. Nie bez znaczenia na potencjalną frekwencje miała też sytuacja związana z COVID-19. W związku z tym zgromadzenie obligatariuszy, które planowane było na 23 kwietnia br., nie odbędzie się. Sytuacja ta zmusza nas do niezwłocznego złożenia wniosku o przyspieszone postępowanie układowe, które w optymalny sposób zabezpieczy interesy spółki, jednocześnie pozwalając obligatariuszom obligacji serii A na uzyskanie pełnej spłaty ich wierzytelności wraz z odsetkami" - powiedział prezes Remigiusz Kościelny, cytowany w komunikacie.