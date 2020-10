Volvo Buses dostarczy 10 autobusów elektrycznych do szwedzkiego Västers

Wszystkie autobusy zostaną wyprodukowane i dostarczone z wrocławskiej fabryki Volvo. W ciągu ostatniego roku szwedzkie miasta Göteborg, Malmö i Jönköping, a także norweskie Bodö, Drammen i Alesund oraz duńskie Arhus zdecydowały, by we współpracy z Volvo Buses wprowadzić do transportu publicznego autobusy elektryczne i zamówiły ich we wrocławskiej fabryce ponad 320. Teraz do tego grona dołącza miejscowość Västeras, podkreślono.

"Umowa zawarta z Volvo Buses może być postrzegana jako początek zmian w zakresie paliwa stosowanego w naszych autobusach miejskich - z biogazu przechodzimy na elektryczność" - powiedział prezes Svealandstrafiken Peter Liss, cytowany w komunikacie.

Przejście na napędzane elektrycznie, ciche i bezemisyjne autobusy stwarza nowe możliwości w zakresie kształtowania tras, wpływa też korzystnie na środowisko miejskie. Brak spalin i zakłócającego spokój hałasu spowodują, że przystanki autobusowe będą mogły być

zlokalizowane tam, gdzie dotąd było to niemożliwe, np. wewnątrz budynków, przy szpitalach i w centrach handlowych, zaznaczono.

"Fakt, że Svealandstrafiken oraz wiele innych szwedzkich i europejskich operatorów wybrało nasze zelektryfikowane autobusy miejskie, to dowód zaufania do naszych produktów i naszego doświadczenia w zakresie elektryfikacji transportu publicznego. Wspólnie dążymy do poprawy jakości życia w miastach i zmniejszenia wpływu na klimat i środowisko" - powiedział prezes Volvo Buses Hakan Agnevall.

Zamówienie z Västeras obejmuje autobusy przegubowe Volvo 7900 Electric Articulated, mogące pomieścić do 120 pasażerów. Wszystkie zostaną wyprodukowane w Polsce, we wrocławskiej fabryce Volvo. Pierwszy pojawi się na ulicach Västeras za około rok, kolejne - sukcesywnie - do lipca 2022 roku. Będą kursowały w centralnej części miasta i będą w stanie przejechać ok. 200 km pomiędzy ładowaniem baterii w zajezdniach, wynika także z materiału.

Volvo Polska jest częścią Grupy Volvo. W Polsce Volvo obecne jest od lat 70. Na początku lat 90. Volvo rozpoczęło we Wrocławiu działalność przemysłową. W 1996 roku otwarto fabrykę autobusów, a kolejne lata zaowocowały rozwojem firmy i rozszerzeniem zakresu jej działalności. Obecnie firma Volvo Polska obejmuje: fabrykę autobusów, a także organizacje sprzedaży autobusów, samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych oraz globalne centra dostarczające usługi biznesowe w takich sektorach, jak IT, finansowy i HR.

