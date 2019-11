Volvo Buses dostarczy 157 autobusów szwedzkiemu operatorowi Transdev

"Jesteśmy bardzo zadowoleni, że będziemy mogli zrealizować największe jak do tej pory pojedyncze zamówienie na autobusy elektryczne. Volvo jest pionierem w dziedzinie elektromobilności i zrównoważonego transportu publicznego. Wyróżnia nas systemowe podejście obejmujące pojazdy, usługi i infrastrukturę ładowania. Koncentrujemy się na rozwiązaniach zapewniających wysoką niezawodność i wysoki poziom usług świadczonych zarówno operatorom, jak i pasażerom. Otrzymanie tak dużego zamówienia potwierdza, że autobusy elektryczne są dziś uznawane za zrównoważone i opłacalne finansowo rozwiązanie dla transportu publicznego wymagającego znacznej przepustowości" - powiedział prezes Volvo Buses Hakan Agnevall, cytowany w komunikacie.

Zamówienie obejmuje niedawno wprowadzony na rynek model 7900 Volvo Electric Articulated, który miał swoją premierę w październiku. Autobus Volvo 7900 Electric Articulated może przewozić do 150 pasażerów, a jego zużycie energii jest o 80% niższe niż odpowiednika z silnikiem wysokoprężnym. Ten autobus łączy wysokie możliwości przewozowe i niskie koszty eksploatacji. Autobusy będą ładowane na stacjach szybkiego ładowania wzdłuż trasy, przy zastosowaniu systemu o nazwie OppChargeTM. Umożliwi to ich maksymalnie efektywne działanie. Oprócz autobusów elektrycznych zamówienie obejmuje 27 autobusów z silnikiem Euro 6 napędzanych biodieslem, przeznaczonych do transportu regionalnego, wskazano również.