VW Bank rozszerza ofertę dla klientów biz. o usługę windykacji online Vindicat

"Propozycja dla klientów Volkswagen Bank prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą obejmuje możliwość przetestowania obsługi jednej faktury przez 30 dni za darmo oraz skorzystania ze zniżki do 35% w ramach oferty windykacji online Vindicat, dla zarejestrowanych użytkowników, bezterminowo przez cały okres współpracy. Oferta dotyczy usług z całego procesu obsługi niezapłaconej faktury, od monitoringu, windykacji polubownej, po sądową i egzekucyjną" - czytamy w komunikacie.

Posiadacze rachunku Plus Konto Biznes wraz z kartą Visa Business mogą skorzystać z tańszego dostępu do abonamentów w ramach windykacji online, oferowanych przez Vindicat do końca stycznia 2021 r.