W obliczu pandemii Mlekpol stawia na formaty ekonomiczne i e-commerce

"Zakładamy, że zjawisko to negatywnie wpłynie przede wszystkim na konsumpcję produktów z kategorii premium. Z tego powodu obecnie stawiamy na formaty ekonomiczne, pod uboższy portfel konsumenta, dlatego wprowadziliśmy na rynek propozycje opakowań o większej gramaturze dla serów w plastrach i kawałkach (400 i 700 g) oraz masła w osełce. Inwestujemy w produkty zdrowe, o prostym składzie i polskim pochodzeniu. To wartości, które nabrały szczególnego znaczenia dla konsumenta" - wskazała dyrektor.

"E-commerce zdobywa coraz większe zaufanie konsumentów, a bezpieczeństwo zakupowe stało się nową wartością dla Polaków. Przewagę zyskują firmy, które działają prężnie w Internecie i sprawnie dostosowują ofertę do nowych potrzeb rynku. Branża FMCG obecnie stanowi zaledwie 1% wartości sektora e-commerce, jednak według prognoz wartość ta w ciągu najbliższych dwóch lat wzrośnie do 5%. Produkty nabiałowe stanowiły niewielki jej odsetek, ale od pewnego czasu obserwujemy poszerzenie tej oferty. Obecnie zakupy e-commerce dotyczą przede wszystkim produktów nie wymagających chłodzenia i o długich terminach przydatności, do których zaliczamy m.in. mleko czy śmietankę UHT. Z informacji pozyskanych od naszych odbiorców wynika, że trend e-commerce nabiera tempa i będzie się rozwijał. Młode pokolenia wytyczają trendy, również dotyczące sposobu zakupów i to właśnie one są największym beneficjentem tej usługi. Mlekpol jest nastawiony na rozwój i dostrzega potencjał tej formy sprzedaży, która będzie tworzyć nowe okazje

zakupowe. Poprzez e-commerce możemy edukować konsumenta i dotrzeć do niego z szeroką ofertą" - stwierdziła dyrektor.