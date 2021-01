Wall Street ze słabym otwarciem roku. Za nami najgorsza sesja od października

Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się na sporych minusach. Inwestorzy martwią się rosnącą liczbą nowych przypadków koronawirusa i czekają na wyniki wyborów do senatu w Georgii.

"W czasie mojej kariery widziałem wiele szalonych rajdów z oderwanymi od fundamentów wycenami akcji, ale one wszystkie miały jeden punkt wspólny. Na koniec zderzały się ze ścianą, przechodząc w bardzo bolesną korektę" - powiedział w telewizji CNBC miliarder i inwestor giełdowy Carl Icahn. To sugeruje, by uważnie obserwować rynek, bo przyszłość jest niepewna.