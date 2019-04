Warimpex miał 5,89 mln euro zysku netto, 4,34 mln euro EBITDA w 2018 r.

"W roku obrotowym 2018 przychody hoteli ze sprzedaży spadły na skutek mniejszej liczby pokoi po sprzedaży części obiektów z portfolio wiosną 2017 roku o 55% do 12,4 mln euro. Przychody z wynajmu nieruchomości biurowych wzrosły z kolei o 17% do 15,5 mln euro. Jest to głównie efektem ukończenia pod koniec maja 2017 roku w całości wynajętego obiektu wielofunkcyjnego Bykovskaya w Airportcity St. Petersburg i zakupu dwóch również w całości wynajętych biurowców - Mogilska 41 w Krakowie w grudniu 2017 i B52 w Budapeszcie w maju 2018. Swój udział w przychodach ze sprzedaży w IV kwartale ma także otwarty w październiku 2018 obiekt Ogrodowa Office w Łodzi. Przychody Grupy ze sprzedaży spadły w sumie o 31% do kwoty 29,2 mln euro" - czytamy w komunikacie.