Warren Buffett zaufał Apple i producentom ropy

Aktywność Berkshire Hathaway, należącego do Warrena Buffetta, podsumował portal Bankier.pl. Serwis ten zauważył, że inwestycyjny gigant w minionym kwartale nie był tak aktywny, jak w pierwszym. Od kwietnia do czerwca na zakup akcji wydał ponad 6 mld dolarów, a od stycznia do marca - 51 mld dolarów.