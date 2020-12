Wartość emisji na Crowdway.pl wzrosła do 25,6 mln zł w 2020 roku

"Od stycznia do grudnia 2020 r. wartość zakończonych emisji na Crowdway.pl wyniosła 25,6 mln zł wobec 10,78 mln zł w roku poprzednim. Wzrosła też skuteczność zbiórek. Wśród 12 kampanii promowanych przez platformę w mijającym roku, aż dwie trzecie osiągnęło 100% swojego celu. Na ten sukces złożyły się emisje spółek : Kombinat Konopny SA (4,2 mln), Browar Za Miastem SA (4,18 mln zł), Alembik Polska (4,185 mln zł), Tenczynek Bezalkoholowe (4,176 mln zł), All Good SA (Coffeedesk; 2,016 mln zł), Film Rój SA (1,93 mln zł), Akardo SA (1 mln zł) oraz Las Vegans SA (1 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

"Jako Crowdway.pl pozostajemy konsekwentni w selektywnym doborze projektów. To pozwala nam utrzymywać standard indywidualnego podejścia do emitentów i promować projekty o najwyższym potencjale dla inwestorów. Takie podejście procentuje. Efektywność pozyskiwania kapitału na naszej platformie wzrosła do 88% wobec 51% w roku poprzednim" - powiedział dyrektor operacyjny Marcel Rowiński, cytowany w komunikacie.