Wartość majątku Jay'a-Z to już 2,5 mld dol. Warren Buffett nie kryje zachwytu dla rapera

Oszacowania wartości netto majątku rapera z Brooklynu podjął się "Forbes". Z wyliczeń czasopisma wynika, że Jay-Z posiada obecnie 2,5 mld dol. we wszystkich aktywach. To czyni go 1210. najbogatszą osobą na świecie.

.Jay-Z zgarnia miliony nawet bez muzyki

To oznacza, że przez ostatnie cztery lata artysta nie próżnował. Miliarderem został jeszcze w 2019 r. Status ten zapewniły mu m.in. udziały w szampanie Armand de Brignac i koniaku D'Usse wyceniane na ponad 400 mln dol., jak również nieruchomości inwestycyjne w Nowym Jorku i Los Angeles – opisywał CNBC.

Jego majątek pomnażał się częściowo dzięki rosnącej wartości jego firmy Roc Nation, a także sprzedaży serwisu streamingowego Tidal. Jay-Z inwestował również w udziały wielu firm, w tym m.in. Ubera. Jednak jeszcze w zeszłym roku "Forbes" wyceniał wartość netto jego portfela na ok. 1,4 mld dol.

Nawet w roku bez trasy koncertowej czy wydanego albumu Jay-Z zgarnia miliony ze swojego szampana Armand de Brignac i koniaku D'Usse – stwierdził "Forbes" w swoim raporcie.

Warren Buffett nie krył zachwytu dla rapera

Rozmowę rapera i Warrena Buffetta z 2010 r. przypomniał serwis CNBC. Jay-Z stwierdził wtedy, że w muzyce i inwestowaniu kieruje się tą samą strategią. Wchodzi tylko w to, co rozumie, a nie w to, co jest obecnie najpopularniejsze.

Muzyka jest jak akcje, jest pożądaną rzeczą w danym momencie. Ludzie mają tendencję do podejmowania emocjonalnych decyzji na podstawie tego (pożądania – przyp. red.). Nie trzymają się tego, co znają – stwierdził wtedy Jay-Z w rozmowie opublikowanej w "Forbesie".

Warren Buffett skwitował wtedy ich rozmowę stwierdzeniem, że już niedługo młodzi ludzie będą poszukiwać porad u rapera w kwestii zarabiania pieniędzy. Buffett przyznał, że Jay-Z nauczy ich tego lepiej niż on sam. – Dla dorastającej młodzieży to on jest facetem, od którego można się uczyć – stwierdził legendarny inwestor w 2010 r.

