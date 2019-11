Wasko: Katowice odstąpiły od umowy z konsorcjum COIG wartej 19,5 mln zł netto

"Jako przyczyny odstąpienia do umowy zamawiający wskazał:

Zamawiający wezwał konsorcjum do odbioru elementów świadczenia spełnionych przez konsorcjum, zwrotu części otrzymanej kwoty wynagrodzenia tj. kwoty 5 827 246,77 zł oraz zapłaty kwoty w wysokości 4 801 130,34 zł, tytułem kary umownej stanowiącej równowartość 20% wynagrodzenia łącznego brutto z tytułu odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie konsorcjum. Ponadto zamawiający zastrzegł sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, w którym wartość rzeczywistej szkody po stronie zamawiającego przekroczy wartość naliczonej karu umownej, podano również.

"W ocenie wykonawcy otrzymane odstąpienie od umowy jest bezzasadne, tym samym wykonawca uznaje je za bezskuteczne. Wobec powyższego brak jest również podstaw do obciążenia wykonawcy karą umowną, jak również do żądania zwrotu zapłaconego wynagrodzenia. Wskazane przez zamawiającego w treści odstąpienia okoliczności są sprzeczne ze stanem faktycznym. Prace realizowane przez wykonawcę były wykonywane należycie i terminowo, a opóźnienia i wstrzymanie realizacji umowy do jakich doszło, powstały z wyłącznej winy zamawiającego, ze względu na brak wymaganego umową współdziałania oraz wielomiesięczne opóźnienia w realizacji umowy ze strony zamawiającego" - podkreślono w materiale.