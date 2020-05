Wasko miało 1,44 mln zł zysku netto, 1,88 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

"W I kwartale 2020 roku grupa kapitałowa Wasko wypracowała dodatni wynik wynoszący 11,7 mln zł na poziomie zysku brutto ze sprzedaży, przy zysku ze sprzedaży 1,3 mln zł i zysku netto na poziomie 1,4 mln zł. Poziom przychodów wyniósł 85,4 mln zł, co oznacza wzrost o 23,1 mln zł w porównaniu do okresu porównywalnego. Pozytywny wpływ na wyniki miała główne sprzedaż robót w ramach realizacji kontraktu GSMR oraz usług dla NASK. Odnotowane wyniki pokazują, że mimo trudnych okoliczności Grupa wykorzystuje wypracowany w poprzednich latach potencjał i uzyskuje pozytywne efekty działalności" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników spółki.