Wasko miało 8 mln zł zysku netto, 9,71 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2018 r.

"Przychody wypracowane przez grupę kapitałową Wasko S.A. w IV kwartale 2018 wyniosły 126 mln zł, o 40,5 mln więcej niż w okresie porównywanym, co stanowi wzrost o 47,4%. Narastająco wzrost przychodów wyniósł 71,9 mln zł, tj. 29,1%, co w istotny sposób wpłynęło na poprawę wyniku finansowego grupy. W IV kwartale ubiegłego roku uwidoczniły się efekty reorganizacji oraz intensywnych działań handlowych podjętych w poprzednich okresach. Spółki w istotny sposób odpracowały nakłady poniesione w pierwszych kwartałach ubiegłego roku, co zaowocowało wyższymi skonsolidowanymi wynikami na każdym z poziomów rachunku zysków i strat. Przykładem jest wzrost zysku brutto ze sprzedaży o 28%, jak również wzrost zysku operacyjnego o 24%" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników kwartalnych.