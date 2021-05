Ważne głosowania w Orlenie. Wśród uchwał absolutorium dla prezesa Obajtka

Na 27 maja zaplanowano w Płocku walne zgromadzenie akcjonariuszy (WZA) spółki PKN Orlen. Prawo do udziału w zebraniu ma każdy, kto posiada choćby jedną akcję paliwowego koncernu. Na pewno nie zabraknie przedstawiciela Skarbu Państwa, do którego należy 27,5 proc. udziałów.

To jedno z ważniejszych WZA w ciągu całego roku. W trakcie zebrania ocenie będzie poddana m.in. praca zarządu Orlenu w 2020 roku. Pod głosowanie będzie poddane udzielenie tzw. absolutorium dla zarządu.

To formalnie akt zatwierdzenia przez wspólników spółki czynności podejmowanych przez zarząd w poprzednim roku obrotowym. Udzielenie absolutorium to nie tylko kwestia wizerunkowa. Niesie też za sobą skutki prawne, np zwalnia zarząd od odpowiedzialności względem spółki za ewentualną szkodę, którą jej wyrządził, chyba, że doszło do działania sprzecznego z prawem.