Spadające gwiazdy Wall Street tracą miliardy. To tak jakby w miesiąc zniknęła warszawska giełda

Wiele znanych marek dopiero co biło rekordy wszech czasów. Opisywaliśmy m.in. spektakularny wzrost biznesu Amazona , który jako druga spółka po Apple była wyceniana na ponad bilion dolarów. W miesiąc z akcji wyparowało prawie 230 mld dolarów, a więc około 860 mld zł! To prawie 3-krotnie więcej niż mają wynieść tegoroczne dochody w polskim budżecie.

Głównym właścicielem Amazona i zarazem prezesem jest Jeff Bezos. Dzięki udziałom w spółce stał się najbogatszym biznesmenem świata, wyprzedzając Billa Gatesa (współzałożyciela i byłego szefa Microsoftu). On najbardziej odczuł na własnej kieszeni co oznacza panika na giełdzie. Przez nią - jak wynika z wyliczeń Bloomberga - od początku miesiąca jego majątek skurczył się o 37 mld dolarów. Po przeliczeniu na złotówki, to dwukrotnie większa kwota niż łączny majątek dziesięciu najbogatszych Polaków.