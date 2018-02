CD Projekt jedzie na targi E3. Inwestorzy liczą na prezentację "Cyberpunka"

Fot. CD Projekt Zdjęcie z tworzonej przez CD Projekt gry "Cyberpunk"

Polacy mogą być jedną z gwiazd targów w Los Angeles. Twórcy gry "Wiedźmin" najprawdopodobniej zaprezentują wyczekiwanego przez graczy "Cyberpunka". Na to mocno liczą inwestorzy. W efekcie notowania akcji wyraźnie poszły w górę.

To już pewne. CD Projekt pojawi się na tegorocznych targach E3 w Los Angeles. Organizatorzy największej na świecie imprezy dla graczy potwierdzili, że polska firma będzie jednym z uczestników. Jej logo pojawiło się na oficjalnej stronie imprezy - pisze branżowy portal gry-online.pl.

Wszystko wskazuje na to, że Polacy pojadą do USA, by zaprezentować zwiastun najnowszej produkcji, na którą fani na całym świecie czekają od kilku lat. Mowa o "Cyberpunku", który ma być kolejnym hitem po świetnie przyjętej trylogii "Wiedźmina".

Co więcej, spekuluje się, że oprócz krótkiego filmiku zapowiadającego grę, za zamkniętymi drzwiami dojdzie do zaprezentowania grywalnej wersji "Cyberpunka".

Ta informacja wywołała spore poruszenie wśród inwestorów giełdowych, którzy w nowym tytule widzą dużą szansę na zarobienie pieniędzy. Środowa sesja zakończyła się wzrostem notowań akcji spółki CD Projekt o 5 proc. Kurs na giełdzie przekroczył tym samym 111 zł, co daje wycenę całej firmy na poziomie 10,6 mld zł.

Notowania akcji CD Projekt na ostatniej sesji giełdowej





CD Projekt na razie odmawia komentarzy dotyczących Cyberpunka, co tym bardziej wzbudza zainteresowanie zarówno graczy jak i inwestorów giełdowych.

Co na to analitycy? Sugerują, że prezentacja "Cyberpunka" na E3 może oznaczać, że CD projekt szykuje niespodziankę i premiera gry mogłaby odbyć się już w 2019 roku.

- Byłaby to raczej pozytywna informacja, gdyż wydaje się, że po wcześniejszych spekulacjach prasowych oczekiwania części inwestorów przesunęły się na 2020 rok. Niewykluczone, że na E3 CD Projekt poda też jakieś okno wydawnicze, w którym odbędzie się premiera - przewiduje Tomasz Rodak, analityk DM BOŚ, cytowany przez Puls Biznesu.

Cyberpunk 2077. Nowy projekt twórców "Wiedźmina"

O tym, że w czerwcu może pojawić się trailer, a być i może jakaś wersja demonstracyjna gry, mówiło się w połowie stycznia. Pojawiły się wtedy plotki, że do Sony trafiły z polskiej firmy wersje demonstracyjne "Cyberpunk 2077", które miały zostać przetestowane na konsoli Playstation 4.

Dyskusje na temat gry rozpoczął 10 stycznia tajemniczy wpis "Beep" zamieszczony na twitterowym koncie gry "Cyberpunk 2077". Był to pierwszy wpis na profilu od grudnia 2013 roku. CD Projekt rozpoczął prace nad grą już w 2012 roku.