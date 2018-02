Nowy prezes Fed zachwiał Wall Street. Podwyżki stóp mogą być szybsze

Fot. SAUL LOEB AFP/EAST NEWS Jerome Powell chce chronić gospodarkę przed przegrzaniem

Akcje na Wall Street zaliczyły we wtorek największy zjazd od wyprzedaży sprzed trzech tygodni. To reakcja na przemówienie Jerome'a Powella, nowego szefa Fed. Po jego słowach rynek doszedł do wniosku, że podwyżek stóp będzie w tym roku więcej niż przedtem oczekiwano.

Pierwsze półroczne zeznania nowego szefa Fed we wtorek przed Kongresem okazało się burzliwe dla rynku. Ten dopiero co odzyskiwał siły po niedawnych silnych korekcyjnych spadkach, które zaczęły się po rekordach z 26 stycznia, a tu znowu poszło w dół. Wtorkowy zjazd kursów akcji wziął się z obaw o podwyżki stóp procentowych.

Indeks DJIA spadł o 1,2 proc., podobnie jak Nasdaq Composite, a S&P500 o 1,3 proc. To największy spadek od 8 lutego.

Notowania na Wall Street





Zobacz też: Od kiedy zdrożeją kredyty?





Powell wskazał w swoim przemówieniu, że bank centralny będzie się trzymać obecnej ścieżki stopniowych podwyżek stóp. Ale już jego komentarze podczas zeznań wyglądały, jakby miały na celu zranienie rynku - podaje agencja Reuters.

- Komitet Otwartego Rynku będzie kontynuować utrzymywanie równowagi między unikaniem przegrzania gospodarki i inflacji cenowej do 2 proc. w sposób ciągły - powiedział Powell.

Jednak cztery podwyżki, nie trzy?

Po Fed rynek oczekuje obecnie podwyżki stóp w marcu, potem w czerwcu i grudniu. Ale od wczoraj większe szanse zaczęto dawać czwartej podwyżce. Ta "dodatkowa" miałaby mieć miejsce we wrześniu. Rynek kontraktów terminowych w Chicago ocenia już z 33 proc. prawdopodobieństwem, że stopy Fed wzrosną w tym roku do 2,25-2,50 proc. z obecnych 1,25-1,50 proc.

Największy spadek na giełdzie zaliczyły akcje Comcast (-7,4 proc.), po tym jak gigant kablówek w USA zaoferował 31 mld dol. za przejęcie największej w Europie płatnej grupy telewizyjnej Sky. Włączył się tym samym do bitwy, która rozgrywała się dotąd między Fox Ruperta Murdocha oraz Walt Disney. Akcje Disneya spadły o 4,5 proc., a Twenty-First Century Fox o 3 proc.

To też ma związek ze zbliżającym się końcem czasu bardzo niskich stóp procentowych. Zwykle perspektywa podwyżek zachęca do większej aktywności w fuzjach i przejęciach.