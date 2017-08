Dow Jones po raz pierwszy przebił 22 tys. punktów. Dzięki akcjom Apple

Fot. PAP/EPA

Zaskakująco dobre dane kwartalne producenta iPhone'ów pomogły indeksowi Dow Jones Industrial wspiąć się powyżej poziomu 22 tys. punktów na środowej sesji po raz pierwszy w historii. Apple również bije swoje własne rekordy.

Akcje Apple przed otwarciem sesji na Wall Street w środę szły w górę o aż 6,4 proc. To zwiększyło wartość giełdową koncernu o 50 mld dol. do 832 mld dol. Po godzinie notowań w środę sytuacja się już trochę uspokoiła, ale i tak wzrost prawie 5-procentowy do 157 dol. za akcję oraz 36 mld dol. wzrostu wartości koncernu robią potężne wrażenie.

Nie pozostało to bez wpływu na najstarszy indeks giełdy w Nowym Jorku. Dow Jones Industrial wzrósł, wyznaczając kolejne rekordy. Tym razem przebił po raz pierwszy w swoich długich dziejach poziom 22 tys. pkt.

Kwotowania tygodniowe Dow Jones Industrial





Dane Apple były znane już we wtorek, jednak wtedy rynek nie mógł się zdecydować, które informacje bardziej brać pod uwagę, czy wyższą liczbę sprzedanych iPhone'ów, czy może kłopoty na rynku chińskim i niższą średnią cenę sprzedawanych telefonów.

Zobacz również: Apple pozostanie rynkowym liderem technologicznym. Facebook i Google będą traciły na znaczeniu

Te wątpliwości rozwiane zostały w środę, gdy ukazały się odświeżone rekomendacje. Ośmiu brokerów giełdowych podwyższyło ceny docelowe Apple. Najwyższą podwyżkę zafundował Barclays, który podniósł wycenę o 23 dol. do 146 dol. za akcję. To i tak poniżej obecnego kursu. Średnio analitycy akcje Apple wyceniają na 165 dol. - podaje agencja Reuters.

Zyski spółki wzrosły do 45,4 mld dol. z 42,4 mld dol. w poprzednim kwartale. Sprzedaż IPhone'ów wzrosła o 1,6 proc. do 41,03 mln w kwartale - wynika z analizy FactSetStreetAccount. Rok temu w tym samym okresie wynosiła 40,4 mln iPhone'ów.

Dobre wyniki pogarsza rynek chiński, gdzie sprzedaż spadła o 9,5 proc. do 8 mld dol. Klienci wybierają tam coraz częściej rodzime produkty. Jeśli wyłączyć rynek chiński, wzrost sprzedaży iPhona był aż 18-procentowy.

Tavis McCourt, analityk Raymond James w wypowiedzi dla Reutera twierdzi, że wprowadzenie nowego modelu iPhone 8 może zwiększyć popyt również w Chinach.

Niespodziewany comeback zaliczył też iPad, którego sprzedaż wzrosła o 15 proc. rok do roku.