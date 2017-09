Straty klientów na foreksie idą w setki milionów złotych. Mamy szczegółowe dane

Fot. Fotolia W 2016 r. klienci polskich brokerów stracili ponad 530 mln zł, a zyskali ogółem 141,5 mln - wynika z danych KNF.

Prawie 390 mln zł netto stracili spekulanci na rynku forex w Polsce w 2016 r. - wynika z najnowszych danych, które w czwartek opublikowała Komisja Nadzoru Finansowego. W tym czasie pieniądze utopiło w ten sposób ponad 30 tys. osób.

To informacje, które zostały właśnie opublikowane na stronie internetowej KNF. Warto zauważyć, że są to pierwsze tak szczegółowe dane. W ubiegłym roku w money.pl po raz pierwszy podaliśmy na podstawie udostępnionych nam szacunków KNF, że klienci tracą na foreksie ponad 360 mln zł netto rocznie. I to tylko u brokerów znajdujących się pod polskim nadzorem.

Udostępnione w czwartek informacje potwierdzają tę skalę. Według KNF, w 2016 r. klienci polskich brokerów stracili ponad 530 mln zł. W tym samym czasie zyskali ogółem 141,5 mln zł. Daje nam to stratę netto na poziomie około 390 mln zł.

Na podstawie danych uzyskanych od brokerów, nad którymi KNF ma nadzór, urząd podał, że w 2016 r. stratę poniosło ponad 30 tys. osób. Z zyskiem wyszło ponad 8 tys. klientów.

Źródło: UKNF

Z danych KNF wynika również, że odsetek klientów ponoszących straty na "zakładaniu się" o zmiany kursów instrumentów finansowych wciąż utrzymuje się na poziomie około 80 proc. To więcej niż podają sami brokerzy w danych kwartalnych.

Zobacz także: Ceny ubezpieczeń wróciły do normalności. To koniec podwyżek