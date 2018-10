Tauron traci na kopalniach. Zyski w górę dzięki mocnemu złotemu

Fot. EAST NEWS Prezes Tauronu Filip Grzegorczyk

Tauron wciąż cierpi na tym, że musiał przejąć kopalnie. W trzecim kwartale poprawiło się firmie, ale nie ze względu na efekty działalności. Po prostu zadłużenie ma w euro, a złoty akurat się wtedy umocnił.

Pięć lat temu Tauron kupił Południowy Koncern Węglowy, a dwa lata temu kopalnię Brzeszcze. Łącznie kontroluje 20 proc. polskich zasobów węgla energetycznego. Do dziś nie może jednak swoich kopalń doprowadzić do rentowności. Nawet mimo tego, że ceny węgla poszły ostro w górę.

Strata EBITDA segmentu wydobywczego wyniosła 29 mln zł w trzecim kwartale. To o 8 mln zł lepiej niż rok temu. Ale węgiel ARA (cena z portów w Amsterdamie, Rotterdamie i Antwerpii) oscyluje obecnie wokół ceny 100 dol. za tonę - to o 8 dol. więcej niż rok temu i dwa razy więcej niż w 2016 r. Gdyby ceny wróciły do tych sprzed dwóch lat, to grupa Tauron byłaby na sporym minusie.

Straty kopalń nadrabiać muszą elektrownie, sprzedaż i dystrybucja prądu. Na tej ostatniej grupa Tauron zarabia najwięcej - 621 mln zł na poziomie EBITDA w trzecim kwartale w porównaniu do 778 mln zł zysku całej grupy. I zyski właśnie w tym segmencie działalności rosły najbardziej - o 30 mln zł w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Zobacz też: Tauron inwestuje w carsharing. Na początek Śląsk, potem także Małopolska

W pozostałych obszarach jest stabilizacja zysków o ile nie stagnacja. A mimo to udało się spółce osiągnąć dużo lepszy wyniki netto niż rok temu i zaskoczyć analityków.

Na czysto grupa Tauron zarobiła 286 mln zł, czyli o 97 mln zł więcej niż rok temu (+51 proc.). Po stracie w poprzednim kwartale to spora poprawa. Analitycy w nią nie wierzyli i średnia ocen tych ankietowanych przez PAP wynosiła 187,3 mln zł. Akcje Tauronu w piątek spadają, ale zaledwie o 0,6 proc., czyli niżej niż cały rynek.

Notowania akcji Tauronu w piątek na tle WIG20





Przeczytaj też: Tauron rozpoczął negocjacje ws. nabycia farm wiatrowych w północnej Polsce

Skoro nie wyniki operacyjne, to co zadecydowało o aż takiej poprawie? Po prostu spółka jest dość znacząco zadłużona w euro. Poprawa kursu naszej waluty względem waluty wspólnotowej z 4,37 zł na koniec czerwca do 4,28 zł we wrześniu dało aż 85 mln zł dodatnich różnic kursowych. Rok temu było odwrotnie i spółka wpisała sobie w straty 60 mln zł.

Mniej węgla i prądu

Przyczyną utrzymania strat w segmencie wydobycia było zmniejszenie ilości węgla produkowanego przez kopalnie. Węgla handlowego w trzecim kwartale wydobyto 1,09 mln ton w porównaniu z 1,36 mln ton rok temu. Sprzedaż węgla wyniosła 1,04 mln tom, wobec 1,45 mln ton przed rokiem.

Nie najlepiej wygląda też temat produkcji energii. Elektrownie Tauronu wytworzyły od czerwca do września 4,35 TWh energii elektrycznej w porównaniu do 4,57 TWh rok temu. Ciepła powstało 0,7 PJ w porównaniu do 0,82 PJ w analogicznym okresie 2017 r. To z tego powodu segment „Wytwarzanie” dał o 29 proc. (-23 mln zł) wyniku EBITDA mniej niż rok temu.

Wzrosła natomiast dystrybucja energii do 12,83 TWh z 12,61 TWh - za czym jak wspomniano wyżej szły i wyższe zyski. W dół poszła natomiast sprzedaż do odbiorców detalicznych, do 8,17 TWh z 8,35 TWh. To dało o 14 proc. (-21 mln zł) zysku EBITDA mniej niż rok temu.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl