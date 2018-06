Cztery podwyżki stóp Fed zamiast trzech. Wall Street w dół

Fot. SAUL LOEB AFP/EAST NEWS Jerome Powell na fotelu prezesa Fed ma już za sobą dwie podwyżki stóp

Fed zgodnie z obawami giełd zapowiedział cztery, zamiast oczekiwanych wcześniej trzech podwyżek stóp procentowych. Oprócz banków dla reszty spółek na Wall Street to niezbyt dobra wiadomość.

Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) postanowił podnieść poziom głównej stopy procentowej o 0,25 pkt. proc.

- Biorąc pod uwagę odnotowane i oczekiwane warunki na rynku pracy i poziom inflacji, Komitet postanowił podwyższyć docelowy zakres stopy procentowej dla funduszy federalnych do 1,75-2 proc. - napisano w komunikacie.

Zobacz też: Prognoza walutowa - złoty słabnie. Co to oznacza?

Choć decyzja jest zgodna z oczekiwaniami rynku, to już mniej zgodne było oświadczenie komitetu po posiedzeniu. FOMC spodziewa się łącznie czterech podwyżek stóp w 2018 r., wobec trzech wskazywanych wcześniej. W 2019 roku planuje trzy, podczas gdy wcześniej miały byc dwie. Niby giełda czuła pismo nosem w trakcie notowań, ale reakcja na razie była dość wstrzemięźliwa.

Jedna podwyżka więcej zarówno w tym, jak i przyszłym roku to bardzo ważna informacja dla gospodarki. Po pierwsze wzrośnie koszt kapitału, a po drugie zwiększy się atrakcyjność obligacji i lokat, odciągając pieniądze z rynku akcji. Tak czy inaczej giełda powinna stracić, a podwyżka zmniejsza efekt radykalnych obniżek podatków z początku roku.

Fed podkreślił, że polityka pieniężna po tej decyzji nadal ma charakter akomodacyjny, czyli wspierają wzrost gospodarki, maksymalizację zatrudnienia oraz powrót do 2-proc. inflacji. Najnowsze projekcje Fed wskazują jednak, że inflacja może przekroczyć 2-procentowy cel i wyniesie 2,1 proc.

Fed prognozuje też wzrost PKB w USA w tym roku o 2,7-3 proc., czyli w porównaniu z marcem podniesiono dolny próg prognozy o 0,1 pkt. proc. W latach 2019-2020 wzrost prognozowany jest na poziomie odpowiednio: 2,2-2,6 proc. i 1,8-2 proc.

- Sama podwyżka stóp była już przez rynki wyceniana, niemniej nawet stosunkowo jastrzębi wydźwięk posiedzenie nie skłonił rynku do rozegrania mocniejszego dolara. Co jest oczywiście korzystne dla rynków wschodzących - wskazuje Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ. - Wytłumaczeniem najpewniej jest dzisiejszy EBC i rynkowa spekulacja odnośnie ograniczenia i podania terminu zakończenia programu QE (luzowanie ilościowe - red.). Już wcześniej na rynku sygnalizowano, iż to od posiedzenia EBC będzie zależeć kurs eurodolara na koniec tygodnia.

Wall Street w dół

Akcje w Nowym Jorku jak już wspomniano spadały w środę, choć jeszcze nie znano decyzji Fed. Indeks Dow Jones Industrial stracił 0,5 proc., S&P500 0,4 proc., a technologiczny Nasdaq 0,1 proc.

Notowania na Wall Street





Teoretycznie powinny zyskiwać kursy banków, które przy wyższych stopach mogą realizować większe marże odsetkowe, a więc i ich zyski powinny pójść w górę dzięki podwyżce Fed. Tyle że te spadły. Indeks S&P financials obniżył loty o 0,3 proc. Analitycy wskazują, że obecnie rynek wcale nie ma pewności, czy różnice między oprocentowaniem depozytów i pożyczek faktycznie wzrosną.

Po zakończeniu sesji Comcast ogłosił, że oferuje 65 mld dol. za przejęcie Twenty-First Century Fox Inc. Akcje tego drugiego koncernu filmowego już podczas sesji zyskały 7,7 proc., a po sesji na rynku pozagiełdowym wzrosły o jeszcze 0,2 proc. Kurs Comcast spadł o 0,2 proc.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl