Wirtualna Polska zarabia coraz lepiej. Prezes Świderski idzie na polowanie: Mamy duże zwierzę na oku

Fot. materiały prasowe Jacek Świderski już planuje kolejne przejęcia.

Rosną przychody, EBITDA i zysk netto, a Telewizja WP jest liderem na MUX-8 - tak w skrócie wyglądało pierwsze półrocze Wirtualnej Polski Holding. Firma dalej chce rosnąć i to nie tylko organicznie. - Mamy dużego zwierza na celowniku, ale też kilka małych - mówi wprost Jacek Świderski. Prezes spółki zasugerował, że do transakcji może dojść jeszcze w tym roku.

Świderski konferencję wynikową tradycyjnie zaczął od wykresu pokazującego jak Wirtualna Polska z firmy mediowej staje się firmą e-commercowo-mediową. - Obecnie już ok. 55 proc. przychodów pochodzi z naszych spółek e-commerce. Sądzimy, że na 75 proc. ten proces się zakończy - mówił.

Podkreślił, że od kilku lat spółka stale notuje wzrosty EBITDA. I to nie tylko dzięki akwizycjom. Serwisy takie jak wakacje.pl rosną nawet o 50 proc. rok do roku. Firma zakończyła w ostatnich dniach proces przejmowania ostatniego pakietu akcji Domodi. Szef WPH zaznacza, że jego firma ma już pełną kontrolę nad domodi.pl, homebook.pl oraz allani.pl.

- Jest silna korelacja pomiędzy nakładami na marketing, a liczbą użytkowników. Widać dokładnie moment, gdy inwestować w reklamę przestało Zalando. Niestety, ten rok dla firm odzieżowych był jednym ze słabszych, a mimo wszystko my notujemy wzrosty - tłumaczył.

Osobną kwestią jest skupiający się na wyposażeniu domu homebook. Świderski liczy na to, że przychody z tego serwisu wyskoczą w górę, gdy na rynek internetowy wejdą giganci handlu stacjonarnego, czyli na przykład BRW, Ikea czy Castorama.

- Sieci te są bardziej w fazie eksperymentowania z internetem niż ich faktycznego funkcjonowania w sieci. Mają tu tylko przysiółki. Liczymy, że to się szybko zmieni - mówi Świderski.

Dynamicznie rosną też przychody z totalmoney.pl. To efekt zamieszania sprzed dwóch lat, gdy banki w związku z m.in. podatkiem bankowym, ograniczyły swoje działania w internecie. – Liczymy, że to będzie tak silna marka jak Domodi czy Allani w ubraniach – dodaje Świderski. Spore wzrosty ma także Nocowanie.pl oraz eHoliday.pl. Liczba użytkowników wzrosła odpowiednio o 16 i 11 proc. rok do roku.

Internet nie rośnie, ale Wirtualna Polska Media tak

Świderski podkreślał, że liczba internautów nie rośnie w Polsce tak dynamicznie jak kiedyś. Wydaje się nawet, że rynek jest już nasycony. Jednocześnie jednak WP, jako jedna z nielicznych dużych marek rośnie. Wzrasta też liczba osób korzystających z poczty Wirtualnej Polski.

- Viewability sięgnęło już u nas 65 proc. Dzięki temu, w oparciu o właśnie ten wskaźnik, możemy rozliczać się z reklamodawcami. Obecnie walutą którą nazwaliśmy vCPM rozliczamy 93 proc. kampanii. Nasi konkurenci przyjęli ją od kilku tygodni do kilku miesięcy po nas – podkreśla Świderski.

Zaznaczył, że na firmę nie miało większego wpływu RODO. Zgody na przetwarzanie danych udzieliło 92 proc. użytkowników portalu. Jak podkreślał prezes, pozostałe osoby to najczęściej osoby korzystające z trybu incognito. - Do 100 proc. przez to prawdopodobnie nigdy nie uda się dojść - tłumaczył.

Spółka dzięki temu może zdecydowaną większość kampanii prowadzić w oparciu o mechanizm marketing cloud, który umożliwia śledzenie koszyka zakupowego użytkownika i lepsze dopasowanie reklam do profilu internauty.

Telewizja WP liderem wzrostów

- Wszystkie kanały stały się częścią dużych grup mediowych. My nie mamy takich bibliotek programowych, nie ma nas na wszystkich platformach cyfrowych, mamy mniejszy zasięg techniczny, a jednocześnie jesteśmy niekwestionowanym liderem na MUX-8. To duży sukces naszego zespołu – podkreślał Świderski.

Segment telewizyjny spółki miał w drugim kwartale cztery miliony złotych przychodów. Prezes zasugerował, że możliwe jest już osiągnięcie zysku z Telewizji WP w ostatnich dwóch miesiącach tego roku.

Telewizja WP jest liderem na mux8, choć nie ma takiego zasięgu technicznego jak konkurenci - mówi Jacek Świderski #wp #wirtualnapolska #media #wyniki pic.twitter.com/uP8k6CHqSu -- Money.pl (@Money_pl) 7 września 2018

Czas na polowanie na duże zwierzę

W sumie spółka Wirtualna Polska Holding miała 250 mln zł przychodów w pierwszym półroczu 2018 roku. A bez barterów 239,9 mln zł. To wzrost o 21 proc. EBITDA wyniosła 73,1 mln zł. Oznacza to o 32 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk netto to 27,7 mln zł (wzrost o 65,3 proc. r/r).

- EBITDA rośnie szybciej niż przychody. Poprawiliśmy więc swoją rentowność – mówiła Elżbieta Bujniewicz-Belka, wiceprezes zarządu WPH. Jak dodała, po refinansowaniu spadły koszty odsetkowe.

Podkreśliła, że ok. 100 mln zł wydano na zakupy m.in. Domodi głównie za kredyty. Ostatnia transakcja zakupów spółki była już jednak za gotówkę.

- Po tych dużych transakcja możemy szykować się do kolejnych akwizycji – stwierdziła Bujniewicz-Belka.

Świderski potwierdził takie plany. Zaznaczył, że liczy na pierwsze przejęcia jeszcze w tym roku.

- Mamy dużego zwierza na celowniku, ale też kilka małych. To zawsze są trudne negocjacje. Przyglądamy się w tej chwili polskim i zagranicznym firmom, ale takim które działają na kilka rynkach - dodał.

Pytany o sposób finansowania nowych akwizycji, stwierdził, że wszystko zależy czy "zwierzę będzie saute czy z przystawkami".

Wirtualna Polska Holding jest właścicielem money.pl oraz portali takich jak Wirtualna Polska, WP Sportowe Fakty, abcZdrowie czy Pudelek. Poza tym do notowanej na warszawskiej giełdzie spółki należą też serwisy e-commercowe: Domodi, Allani, Nocowanie.pl, totalmoney.pl czy Wakacje.pl